L'emergenzanon si arresta e arrivano nuove misure:. Tra lunedì e martedì sarà approvato il nuovoe tra le misure valutate per contrastare l'impennata di contagi dell'ultima settimana c'è anche appunto quello di fermare ancora una volta questo genere di attività.- Un tema, quello di calcetti e sport di contatto, già dibattuto a lungo nel mese di giugno quando le Regioni liberalizzarono provvedimenti 'ampliativi' per permettere la pratica, con le dovute misure volte a prevenire la diffusione del virus, delle suddette attività, ma è uno scenario che non si potrà ripetere: come riferisce La Gazzetta dello Sport infatti, l'ultimo decreto limita il potere delle ordinanze delle Regioni alle sole 'misure più restrittive', mentre quelle ampliative potranno essere decise solo d'intesa con il Ministro della Salute.per valutare le proposte del premier Conte con i capi delegazione della maggioranza, vertice dal quale emergeranno le conclusioni che saranno poi oggetto di un ultimo confronto con le Regioni, prima della scrittura definitiva del Dpcm.- Novità non solo per i calcetti, ma anche per gli sport professionistici indoor, come basket e pallavolo: sarà confermata, senza deroghe, laper la presenza del pubblico agli eventi.- Al di là dello sport, previste anche nuove misure per quanto riguarda la gestione del virus: come riferisce Il Corriere della Sera, sarà proposto il(ritenuti affidabili al 95%) effettuati da medici di base e pediatri, con tampone poi per i soli positivi. Una mossa per alleggerire le strutture sanitarie, dove l'attesa per sottoporsi a tampone molecolare ora ha superato le 10 ore. Questa svolta razionalizzerebbe il meccanismo che porta le persone in- Si va verso una stretta anche per quanto riguarda la movida:. La stretta riguarderà anche le case dei cittadini: ai banchetti dopo matrimoni e battesimi potranno partecipare al, probabile anche il, comprese le riunioni organizzate nelle case.