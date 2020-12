firmato giovedì dalcontiene tutte le misure di contenimento in vista delle festività natalizie e rivoluziona la tradizione e le abitudini familiari del Paese. Tra le righe del testo restano molti dubbi, che gli uffici legislativi di Palazzo Chigi nelle prossime ore proveranno a sciogliere a colpi di Faq, le risposte alle domande frequenti. Nell’attesa, vi riportiamo alcune delle risposte alle domande più frequenti, così come riassunte da Corriere.it.Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito.Sì, se si trova in zona gialla. Fino a quella data gli spostamenti nelle Regioni gialle sono liberi.Lo spostamento nelle seconde case fuori Regione, anche gialle, è vietato dal 21 dicembre fino alla Befana. Il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio è anche vietato andare nelle seconde case fuori dal proprio Comune.Sì, sono i giorni di massimo divieto ma il rientro a casa è sempre consentito.Nei giorni di festa, 25, 26 dicembre e 1 gennaio «è vietato ogni spostamento tra Comuni» che non sia motivato da «comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità» oppure salute.Sì, rispettando il coprifuoco. La raccomandazione del governo, visti i numeri drammatici dell’epidemia, è quella di muoversi il meno possibile se non per motivi di necessità o urgenza.Si, sempre.Nell’abitazione familiare.Al momento non è previsto ma neanche espressamente vietato.Il governo ha scelto di non indicare un numero massimo di commensali, ma ha fortemente raccomandato di non ricevere persone non conviventi.No, le feste sono sempre vietate e anche gli assembramenti.Entro le 22, come tutte le altre sere. Ma il Coprifuoco la notte del 31 dicembre durerà due ore in più, fino alle 7.No sono chiusi. Saranno aperti a partire dal 7 gennaio.La multa da 400 a 1.000 euro e la denuncia se viola la quarantena.Le forze di polizia che utilizziamo sono un numero elevato: nel periodo natalizio ci saranno 70mila unità addetti a questo tipo di controllo ma con grande senso di equilibrio dal momento che sono aperti i negozi anche per salvaguardare un certo tipo di economia".