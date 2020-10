Non solo il calcetto amatoriale, a fermarsi con il prossimo Dpcm potrebbero essere anche campionati dilettantistici e settori giovanili. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è anche questa ipotesi al vaglio di Ministero della Salute e Cts: qualora venissero applicate queste misure restrittive, resterebbe in piedi solo il settore professionistico (Serie A, B e C). Discussioni ancora in atto, la prima proposta del Ministro dello Sport Spadafora a Speranza (Salute) è stata quella di fermare calcetto, basket e altri sport di contatto solo per quanto riguarda l'attività a livello amatoriale, decisione attesa per oggi.