Niente sconti al calcio, le partite si giocheranno a porte chiuse almeno fino al 30 settembre. Nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da lunedì 7 settembre fino al termine mese, evidenzia Il Corriere della Sera, viene confermata la chiusura degli stadi. Il ministro Speranza, si legge, ne ha parlato con i colleghi francesi, tedeschi e spagnoli: l'idea che sta maturando è quella di un'intesa collettiva per far stabilizzare la curva dei contagi e superare la boa della riapertura delle scuole, ritenuta prioritaria.