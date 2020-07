Dalla Spagna si affrettano a dispensare appelli alla calma e alla serenità, ma da Napoli si seguono con una certa apprensione i recenti avvenimenti sul fronte coronavirus e l'esplosione di un nuovo focolaio nei sobborghi di Barcellona. In tutta la Catalunya, ma soprattutto nei dintorni della città principale, le norme di sicurezze sono state nuovamente inasprite con la risalita dei contagi e il timore che questo possa avere ripercussioni sulla disputa al Camp Nou del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Gattuso del prossimo 8 agosto.



Ad oggi, il Napoli non ha diffuso nulla a livello ufficiale, ma informalmente avrebbe preso contatti con la Uefa per invitarli a monitorare la situazione e considerare un possibile spostamento di sede. Ipotesi ad oggi non contemplata dalle autorità spagnole, come riferisce a Radio Catalunya il ministro della Salute Salvador Illa: "A Barcellona c'è la trasmissione interna alla comunità. Questo implica la difficoltà di stabilire contatti e collegarli a specifici piccoli focolai e richiede misure di distanziamento sociale. Al momento non è sul tavolo la decretazione dello stato di allarme.