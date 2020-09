Il Paris Saint Germain vince e convince nel 2-0 ottenuto in trasferta contro il Reims nella quinta giornata della Ligue 1. Protagonista della gara è state senza dubbio Mauro Icardi autore della doppietta che ha deciso la gara, ma ancora una volta in conferenza stampa gli elogi per lui si sono trasformati, un po' come accadeva ai tempi dell'Inter, in piccole critiche dal proprio allenatore: "Ha fatto bene, era importante che tornasse al gol dopo alcune partite che non sono andate bene. Ne ha fatti due, però può ancora milgiorare tanto".