Paolo Maldini e il suo futuro al Milan, la parola fine a questa storia non è ancora stata messa. Come riferisce l'Ansa, anche al termine della giornata di oggi, nel corso della quale si è tenuto in sede un nuovo incontro tra l'amministratore delegato Ivan Gazidis e il direttore sviluppo strategico area sport, non è arrivata una risposta alla proposta del manager sudafricano di affidare all'ex capitano la direzione tecnica dopo le dimissioni di Leonardo. Una decisione che rischia, a questo punto, di slittare fino all'inizio della prossima settimana, considerando che Maldini è atteso nelle prossime ore a Madrid, dove assisterà alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.



Dietro alle titubanze di Maldini resistono la valutazione del progetto prospettato da Elliott e soprattutto la richiesta avanzata a Gazidis di avere al proprio fianco una squadra di collaboratori di sua fiducia, che comprenda Alessandro Costacurta come club manager e Angelo Carbone come nuovo responsabile del settore giovanile. Nel frattempo, rimangono in fase di stallo sia la nomina dell'allenatore che prenda il posto di Gattuso che i primi movimenti concreti di mercato per rinforzare la squadra.