, i due club si sono riaggiornati con un nuovo appuntamento tra Marotta, Ausilio e Giulini., centrocampista che i sardi valutano: richiesta che in corso Vittorio Emanuele si sta provando ad abbassare, inserendo nella trattativa contropartite tecniche che potrebbero piacere al Cagliari.Ma Inter e Cagliari portano avanti anche altre piste.Operazione dispendiosa, che i sardi potrebbero condurre proprio insieme ai nerazzurri, chissà magari proprio legandola a Barella, che non disdegnerebbe un trasferimento a Milano. Per quanto riguarda Nandez,e già tra oggi e domani dovrebbero incontrare Giulini per capire quale sarà il futuro di questa trattativa.