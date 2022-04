Da una parte i Rangers festeggiano la vittoria in semifinale di Coppa di Scozia contro gli eterni rivali del Celtic - 2-1 ai supplementari - dall'altra van Bronckhorst deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Aaron Ramsey. L'ex centrocampista della Juventus, ancora di proprietà dei bianconeri e arrivato in prestito a gennaio, si è infortunato nei minuti finali del primo tempo ed è stato costretto ad abbandonare il campo.



LE CONDIZIONI - Nel post partita, l'allenatore ha fatto il punto sulle condizioni del gallese: "Ha avuto un problema muscolare, quindi dobbiamo valutarlo. Penso che abbia qualcosa ma non sappiamo ancora cosa sia". Nelle prossime ore verranno effettuati esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.