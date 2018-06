Gentile Procuratore,sono un tifoso interista preoccupato di perdere Icardi. Spiego perché e chiedo spiegazioni. E' noto che solo una squadra estera (e non una italiana) per "scipparci" Icardi dovrebbe pagare una clausola rescissoria pari a 110 milioni di euro entro la metà del mese di luglio. Superata questa data il calciatore potrebbe essere venduto entro la fine della finestra di mercato (17 agosto?) a qualunque società, italiana o estera. Quindi, dal 18 agosto potremo finalmente stare tranquilli oppure il calciatore potrebbe rimanere ancora un pezzo pregiato sul mercato? E' questo il mio dubbio: il calciomercato italiano chiude solo in entrata o anche in uscita? DiegoQuanto alle tue domande sui tempi del calciomercato, occorre evidenziare che,: ciò significa che il calciomercato chiude solo in entrata, ma non anche in uscita. Ciò comporta un problema da non sottovalutare: rimanendo sull'esempio di Icardi, se quest'ultimo venisse venduto a un club dove la finestra del calciomercato è ancora "spalancata" (ad es. in Spagna chiude il 31/ago/2018 alle ore 23:59) allora si verrebbe a creare un enorme problema: l'impossibilità di rimpiazzare il calciatore con un altro campione! Qualcuno potrebbe obiettare che una società non si priverebbe mai di un campione come Icardi senza la possibilità di poterlo rimpiazzare.Agli utenti di calciomercato lascio la risposta all'ultima domanda!Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it