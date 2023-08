. La notizia è passata in sordina, schiacciata tra la curiosità di scoprire i nuovi acquisti, le notizie degli ultimi colpi dell’estate di mercato e il felice debutto di Bologna. Quando a giugno era stato annunciato l’esonero di Paolo Maldini, la società rossonera aveva comunicato che non ci sarebbe stato un nuovo responsabile dell’area sportiva, ma che i ruoli di Maldini e Massara sarebbero stati assorbiti dal management esistente con maggior potere per Pioli e la supervisione generale di Furlani. OvviamenteDobbiamo dire che la scelta è stata strategica e molto intelligente.già in subbuglio per l’incomprensibile decisione di separarsi dal grande artefice della rinascita milanista. Non solo.in procinto di caricarsi sulle spalle una pesante eredità e un’altrettanto pesante contestazione. Il tutto alla vigilia della cessione di Tonali al Newcastle. La gente e la stampa avrebbero immediatamente individuato in Moncada il grande responsabile della rivoluzione tecnica e della cessione della giovane bandiera.. Ora, a campagna acquisti quasi completata (e a campagna cessioni lontana dall’esserlo), la società ha annunciato ufficialmente il nuovo ruolo del dirigente francese.. La nuova dirigenza, agli occhi di tutti, non è solo quella che ha “cacciato” il monumento Maldini ma è diventata soprattutto quella che ha acquistato nove giocatori nove con i quali si può sognare in grande., ma di un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto dall’ex capo scouting quest’estate.. Avevamo perplessità soprattutto per la fase difensiva, con così tanti giocatori dalle spiccate caratteristiche offensive. I dubbi, in questo senso, ci sono ancora, ma è dalla stessa società che trapela la convinzione di avere una squadra che punterà a fare un gol in più dell’avversario, non a prenderne uno in meno. Una squadra con una spiccata mentalità europea. Quindi il progetto è chiaro e coerente. E, cosa che non guasta, nella prima partita, la porta di Maignan è rimasta inviolata.. Le mosse, anche a livello mediatico, sono state caute e pensate con misura ed equilibrio. Da questo punto di vistacon gli 11 discutibili acquisti strapagati senza un minimo di strategia e la fascia di capitano assegnata per contratto a un grande “uomo-squadra” come Bonucci,Dobbiamo dire che, rispetto ai già citati dirigenti “cinesi”, da parte di Furlani e Moncada non abbiamo nemmeno visto la stessa furia iconoclasta finalizzata a cancellare il lavoro di Paolo Maldini, per intenderci quella che Fassone e Mirabelli avevano avuto per il Milan di Galliani.. E pare avere a cuore il bene del Milan prima dei propri interessi personali. Esattamente come l’ex capitano.E saranno, come sempre, i risultati a dare o meno ragione alle strategie. Il fatto che Furlani e Moncada le abbiano però è già una buona base.