Nuovo ricorso al TAR su San Siro: "Il vincolo è già vigente". Inter e Milan, cosa può succedere

Arriva: il comitato “Sì Meazza“ di Luigi Corbani, i promotori del referendum e una rete di comitati e realtà milanesi hanno presentatoSecondo i ricorrenti, il vincolo sarebbe già scattato in quanto sarebbero già trascorsi i canonici 70 anni. Si legge su Il Giorno: ", arbitraria, ingiustificata oltre che contenuta in un parere della Soprintendenza che non esprime un giudizio definitivo sul punto e, anzi, richiama dati contraddittori:e addirittura utilizzatae, a maggior ragione, a giugno/luglio 1955'.".

Se tutto ciò fosse vero,. La richiesta è quella di(in particolare le determine dirigenziali del Comune e il parere reso dalla soprintendenza il 15 aprile 2025) e, valutando nel merito, dichiararne la nullità". E anche di sollevare una "questione di legittimità costituzionale" davanti alla Consulta. Tenere le bocce ferme, in sostanza, per 'dirimere la questione del vincolo' chiedendo un chiarimento definitivo alla soprintendenza e al ministero per i Beni culturali.