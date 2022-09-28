Nuovo rinforzo per Pirlo, UFFICIALE: Ljaijc al Karagumruk
Commenta per primoAdem Ljaijc riparte dalla Turchia. L'ex Fiorentina, Roma e Torino, ha firmato per un anno e mezzo con il Fatih Karagumruk: il contratto, però, partirà dal mese di gennaio.
Adem Ljajic Karagümrük'te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 28, 2022
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/NwnjUckAi8
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