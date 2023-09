Nuovo incarico per Andrij Shevchenko ma stavolta il calcio non c'entra: l'ex Milan sarà impegnato politicamente. Il Presidente della Repubblica ucraino Volodymyr Zelensky infatti l'ha nominato come suo nuovo consigliere freelance. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri con un decreto presidenziale. Sheva è stato in precedenza commissario tecnico della Nazionale dal 2016 al 2021, gli è stato inoltre riconosciuto il titolo di Eroe dell'Ucraina.