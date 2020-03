Le distante tre Inter, Milan e comune di Milano sono ancora marcate ma presto ci sarà un nuovo incontro nel tentativo di trovare una via comune per la realizzazione del nuovo impianto sportivo che possa ospitare sia il club nerazzurro che quello rossonero. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“I club hanno già presentato i nuovi progetti che salvano una parte del Meazza riconvertendolo in un’area sportiva aperta a tutti e hanno dato l’ok al pagamento di 150 milioni per la concessione del diritto di superficie a 99 anni di San Siro e dell’area circostante. In ballo resta ancora la questione delle volumetrie extra-stadio: la distanza tra le richieste di Inter e Milan e i limiti del piano regolatore sono nette. A inizio aprile ci sarà un nuovo incontro: chissà che non ci si avvicini alla fumata bianca”.