Nuovo San Siro, il fronte del no: pronti i ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti da parte dell'Associazione Gruppo Verde

, con un'azione legale contro il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, che Milan e Inter hanno presentato martedì al Comune di Milano. Ricordiamo che il documento include anche la, con un'offerta vicina alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate, pari a 197 milioni di euro. Tuttavia, le società calcistiche intendono detrarre da questa cifra i costi di bonifica dell’area, proponendo al contempo una trasformazione significativa della zona.

Cone riferisce Il Giorno,. In un comunicato firmato dalla portavoce Silvana Gabusi, si elencano lela cessione dell’area a un prezzo ritenuto inadeguato, considerando che oltre allo stadio verrebbe realizzato anche un grande centro commerciale;il piano di sviluppo immobiliare dei club, che non si limiterebbero alla costruzione dell’impianto sportivo, ma includerebbero anche strutture commerciali e di intrattenimento;la vicinanza del nuovo stadio alle abitazioni di via Tesio (solo 50 metri di distanza); 4) la previsione di 72.000 metri quadrati di parcheggi sotterranei, con le conseguenti problematiche legate al traffico;l’utilizzo combinato dello stadio e del centro commerciale per tutto l’anno, con il rischio di un congestionamento incontrollato della viabilità

L'Associazione Gruppo Verde San Siro, riferisce Il Giorno,. Per quanto riguarda un piano alternativo, in caso di un eventuale trasferimento delle squadre, l'associazione suggerisce di riqualificare l’area attraverso un bando pubblico, con l'obiettivo di trasformare lo stadio in un palazzetto dello sport e di riqualificare gli spazi circostanti eliminando i parcheggi.