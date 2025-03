Sala gela Inter e Milan: "Demolizione di San Siro a carico loro, il Comune non paga nulla". Cosa succede ora

Getty Images

La questione del nuovo stadio continua a tenere banco in casa Milan e Inter e ilha fornito un nuovo aggiornamento sul progetto dell’impianto. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Il Giornale:- "Io continuo a essere favorevole al progetto. Faremo rispettare le regole. Integralmente.Sulle spese di bonifica si può trattare. Oggi non sappiamo cosa c'è sotto, ci auguriamo che le bonifiche non siano molto significative perché non è un'area con una grande storia industriale. Non sono molto preoccupato".

- "Rispetto alle intenzioni iniziali. Sarà conservata una parte del vecchio impianto? È una mediazione tra la richiesta iniziale delle squadre e quella della sovrintendenza. Su questa ipotesi avevamo avuto anche un confronto con il Ministro della Cultura Giuli e al tavolo si erano dichiarati soddisfatti".- Ricordiamo checomplessivi della vendita, come stimato dall'Agenzia delle Entrate. Quei costi, secondo alcuni calcoli già emersi nel dibattito pubblico, ammontano a 80 milioni di euro. Più del valore dello stadio Meazza (73 milioni). Il primo cittadino milanese ha, così, ribadito che. Adesso bisognerà capire come Milan e Inter intenderanno muoversi di fronte a questo nuovo scenario.