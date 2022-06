La strada per un nuovo stadio a San Siro si fa sempre più complicata per Inter e Milan, che ormai due anni fa hanno presentato al Comne di Milano il progetto in partecipazione allo studio americano Populous. L'ultimo intoppo riguarda i costi dell'eventuale operazione, lievitati nell'ultimo periodo.



COSTI TRIPLICATI - "Costi triplicati per il nuovo San Siro, prima tegola per Cardinale" titola Il Sole 24 Ore. A lanciare l'allarme Massimo Ferrari, consigliere dei rossoneri, a margine di un convegno dell'azienda Tecno a Napoli. Lontane le cifre del progetto di qualificazione previste dal progetto di due anni fa: ora, si legge, con il costo delle materie prime esplose, le cifre sono triplicate e si stima un costo totale di oltre 3 miliardi di euro. Uno scenario, questo che potrebbe indurre Gerry Cardinale a rivolgere tutte le attenzioni a Sesto San Giovanni, ipotesi che prende sempre più corpo per la costruzione di un impianto solo per il Milan.