Milan e Inter commentano la decisione del Consiglio Comunale di Milano dell'approvazione dell'Ordine del Giorno, riguardante il nuovo stadio. Ecco il comunicato congiunto dei due club: "AC Milan e FC Internazionale Milano accolgono positivamente la notizia della approvazione dell’Ordine del Giorno da parte del Consiglio Comunale di Milano. Nel riconoscere il Pubblico Interesse alla “Proposta di Fattibilità Tecnico Economica” per la riqualificazione dell’area di San Siro presentato dai Club, si apprezza come sia stata recepita la visione dei Club di offrire alla città di Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini.



I Club confidano che la Giunta Comunale recepisca l’assenso espresso dal Consiglio, risolvendo – nell’espressione del pubblico interesse che chiuderà questa fase istruttoria – tutti i temi fondamentali che ancora necessitano di essere chiariti per poter assicurare ai Club la fattibilità e sostenibilità economica del progetto, come la rifunzionalizzazione di parte del Meazza e le volumetrie accessorie correlate al nuovo stadio.



AC Milan e FC Internazionale Milano continuano il percorso di confronto con tutti gli attori coinvolti, Istituzioni e cittadini, nella necessità di rispettare i tempi prospettati nella Proposta".