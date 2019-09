tuonano nelle orecchie del tifoso conservatore tra le aule del Politecnico di Milano e allo stesso tempo fanno sobbalzare d’entusiasmo gli spettatori futuristi., e se da una parte di quell’annata ricordiamo il po-po-po-po di metà luglio che quasi sembra ieri, allo stesso tempo le infrastrutture sembrano essere deperite più velocemente. NonostanteLe cifre che girano intorno al nuovo doppio progetto presentato dai club, sono più che altro relative alla costruzione, mentre sul fronte dei ritorni attesi non c’è nulla di ufficiale. Questo nonostante in un paper Uefa del 2011 intitolato “Uefa guide to quality stadiums”, una specie di prontuario alla costruzione di nuovi impianti, vengano indicati tutti gli step per la costruzione di un nuovo impianto e alla voce A3 Business Plan si indichi come necessaria una approfondita analisi preventiva sulle opportunità commerciali e di marketing del progetto.Curiosità,- La cifra complessiva indicata da Milan e Inter per costruzione dello stadio e riqualificazione e sfruttamento dell’area circostante (di cui in fase di presentazione è stato detto praticamente nulla a parte le cubature dell’intervento) è pari a circa. Particolare che sia stata indicata la stessa esatta cifra per entrambi i due progetti in gara, che dal punto di vista anche solo architettonico sembrano anche a un occhio poco tecnico avere notevoli differenze.La buona notizia sia per il Milan che per l’Inter (che si appresta ad approvare il bilancio con perdite in linea con il fair play e ricavi oltre i 400 milioni al loro delle plusvalenze) è che tutti, come è normale che sia per investimenti in infrastrutture., con alcune incognite al rialzo dovute a eventuali imprevisti in fase di smontaggio e altre certezze, cioè che i- Come avevamo scritto qualche tempo fa, per il momento fanno fede i dati dei bilanci già approvati e il paragone che è possibile fare con la squadra più all'avanguardia in Italia dal punto di vista dell’impianto in dotazione, cioèEntrambe le annate con Champions inclusa nei calcoli.Una rapida somma, seppur con le differenze legate alle competizioni europee, ci fa capireSi può ragionevolmente dire che- E allora si può provare ad applicare i multipli dello Juventus Stadium al nuovo San Siro (il naming del futuro impianto è presumibile e garantirà introiti aggiuntivi per i club) per capire quale impatto potrebbe avere una casa nuova rispetto ad un attico ristrutturato.La redditività di uno stadio si misura in base ale la situazione, secondo gli ultimi calcoli che avevamo effettuato qui su Calciomercato.com, era la seguente:Nella stagione scorsa laha fatto registrare la seguente classifica:L’impianto di Torino ha un coefficiente di riempimento che corrisponde, con uno scarto minimo, alla capienza massima dell’impianto, mentre quella delle milanesi è più bassa.Come indicato da progetto nelle scorse ore daPrendiamo una media di 60.000, assumiamo che il nuovo stadio ipertecnologico e pieno di attività collaterali possa essere sempre pieno come accade in casa Juve e attestarsi su una fascia prezzo-seggiolino uguale a quella di Torino. Del resto già oggi la media spettatori su entrambe le sponde di Milano è simile alla futura capienza complessiva. Ma cosa cambierebbe in termini di incassi?(il gap per l’Inter quest’anno sarà sicuramente ridotto grazie al botteghino in Champions).E’ evidente che questi introiti aggiuntivi deriverebbero solamente daDel resto, come sanno bene i tifosi juventini che quest’anno hanno confermato l’abbonamento, il prezzo del rinnovo nella stagione attuale è risultato essere più caro di oltre il 100% rispetto alla stagione 2012/13, la seconda nella nuova casa. La qualità infrastrutturale non è gratis, e questo è bene ricordarlo a chi è spende anche con sacrificio per inseguire la passione del pallone.Inoltre, ci sarebbero da aggiungere, di cui è stato detto poco, a parte qualche veduta aerea dai video rendering., alla voce Altri Ricavi che comprende i proventi dello Juventus Museum e delle iniziative “Membership” e “Stadium Tour”, ma non ancora quelli del neo inaugurato J Hotel., sommando i 2 derivanti da proventi commerciali e royalties con la voce “Altri ricavi”.Secondo cifre non ancora confermate, tuttavia,E la partita sembra si giochi proprio su questo secondo aspetto, cioè tutto ciò che starà fuori dagli spalti. Che poi è, dopo le dichiarazioni di diversi rappresentanti dell’assemblea meneghina secondo cui l’operazione, per il momento, per come è stata presentataPer un romanzo a puntate che ci terrà compagnia ancora a lungo, favorevoli e contrari.