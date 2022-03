All’indomani della presentazione del progetto per la realizzazione della ristrutturazione dellodi Firenze, quest’oggi il giornalista del Sole24Ore, tra i massimi esperti di economia applicata al mondo del calcio, ha rilasciato un’intervista a ViolaNews per spiegare la reale fattibilità dell’opera e i reali benefici che ladine ricaverebbe. Queste le sue parole:"E' una soluzione importante ma di ripiego rispetto ad uno stadio nuovo. Una soluzione che mi piace poco perchè utilizza soldi pubblici e ho un po' di dubbi sul fatto che questo restyling sia efficace per la Fiorentina. Potrà aumentare un po' i ricavi ma non quanto servirebbe per fare un salto di qualità"."Il progetto di Commisso da 250 milioni sarebbe stato un investimento equo. E avrebbe prodotto maggiori ricavi. Il tema non è solo la modernità degli impianti, ma la visione dello stadio nella contemporaneità. L'impianto deve esso stesso fungere da centro commerciale polifunzionale, creare osmosi tra squadra e territorio 24 ore al giorno. E poi ci sono altri vantaggi connessi, ad esempio la cessione dei 'Naming Rights', il Borussia Dortmund che è un club equiparabile alla Fiorentina ha appena venduto i diritti al nome dello stadio a 10 milioni all'anno per 10 anni. Purtroppo per la Fiorentina non è stato possibile ricostruire lo stadio ex novo per i vincoli che ci sono e per la scelta fatta dal Comune"."La Fiorentina pre-pandemia incassava circa 8/9 milioni all'anno dal Franchi. La stima del sindaco mi sembra esagerata, un conto è il giro di affari ma triplicare il guadagno con le aree commerciali esterne sarà difficile. Le attività esterne a differenza di quelle interne all'impianto comportano costi maggiori, a partire dall'affitto. E poi ci sono limiti architettonici con cui fare i conti. Con uno stadio nuovo invece, già nel primo anno si può raddoppiare i soli ricavi dalla biglietteria, lo dicono le analisi internazionali"."E' vero, il privato ci mette pochi soldi e avrà un beneficio, può essere un compromesso. Ma se la Fiorentina aspira ad essere un club di vertice non può avere un fatturato che è meno della metà delle concorrenti come Roma e Lazio, di Juventus, Milan e Inter non parliamone neanche. Alla Fiorentina servirebbe un introito da stadio di almeno 35-40 milioni e non credo che i servizi commerciali in quanto tali messi intorno allo stadio possano bastare".