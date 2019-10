Sono passate due settimane dal giorno in cuihanno svelato a tutto il mondo i propri piani per il proprio (seppur condiviso). I due club presentarono in una super conferenza stampa i due progetti rimasti in corsa per la realizzazione di un nuovo impianto che, nelle idee delle due società, dovràUna dichiarazione di intenti chiara: "Il Meazza non può essere ristrutturato" che ha fatto seguito alleI due club hanno poi annunciato che nella scelta finale sarà importante anchedella popolazione e noi diabbiamo chiesto ai nostri lettori di dare la propria preferenza conIn tanti avete espresso un'opinione attraverso il nostro sondaggio e nei commenti all'articolo ema va registrata ancora una grossa fetta di preferenze data per la ristrutturazione dell'attuale San SiroSebbene per tutti sia chiara la necessità di un nuovo stadio sia per l'Inter che per il Milan