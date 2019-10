Giornata decisiva quella di oggi a Milano. Alle 18,30, ​presso la sala consiliare del Municipio 7, zona Baggio, nei pressi di San Siro, è previsto un incontro tra Inter e Milan e la cittadinanza. L'obiettivo è quello di approfondire ed entrare nel dettaglio del progetto del nuovo stadio che i due club hanno presentato. Un progetto da 1,2 miliardi che, oltre alla costruzione della "Nuova Scala del Calcio", prevede la realizzazione di una maxi area commerciale oltre che l'abbattimento del Meazza, il tutto entro il 2014.

Quello di oggi sarà un momento chiave in un'ottica di scambio e confronto reciproco ampiamente auspicato da entrambe le società che più volte hanno sottolineato come l'opinione dei cittadini, delle famiglie e dei tifosi sia un tassello fondamentale per la realizzazione del nuovo progetto.



Una chiarezza, per altro, richiesta a gran voce (se non addirittura pretesa) anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala.

Attesissima, dunque, la risposta che daranno oggi i residenti di San Siro e dintorni: saranno loro infatti che potrebbero spostare in maniera decisa l'ago della bilancia in un senso o nell'altro e condizionare il parere del Comune di Milano.

L'incontro di oggi, come detto, si inserisce in quelle iniziative di ascolto del parere dei cittadini che già dalla giornata di ieri hanno potuto disporre di un mezzo ulteriore per far sentire la proprio opinione: Inter e Milan hanno infatti lanciato un sondaggio online aperto a tutti sul sito dedicato al nuovo stadio di Milano. I tifosi e non solo hanno infatti potuto esprimere il proprio giudizio e la propria preferenza in merito alle due proposte di stadio rimaste in corsa: Populous e Manica/Sportium.

Persistono comunque i dubbi di Palazzo Marino relativi soprattutto all'abbattimento del Meazza e alla costruzione dell'area extra-stadio che prevede volumetrie raddoppiate rispetto a quelle previste dal PGT.