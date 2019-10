Un nuovo stadio moderno e sostenibile, per contribuire al progresso della città

Un nuovo stadio moderno e sostenibile, con spazi verdi fruibili, per contribuire al progresso della città



A una settimana dal lancio del questionario su relativo al progetto per il nuovo impianto e per la riqualificazione dell'area di San Siro, è stata superata quota 1 milione di risposte. Circa 40.000 utenti unici e oltre 68.000 suggerimenti raccolti tramite domande aperte testimoniano la straordinaria partecipazione di cittadini e tifosi a un progetto nato con l'obiettivo di donare alla Città un impianto moderno, spettacolare e inclusivo. L'accessibilità, la sicurezza, l'innovazione e il rispetto per l'ambiente sono, a oggi, gli aspetti considerati più importanti dagli utenti per la realizzazione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Di particolare rilievo la percentuale, superiore all'80%, di tifosi non disponibili a viaggiare per 100 km in stadi di dimensioni inferiori per un lungo periodo di tempo nell'eventualità di una ristrutturazione del Meazza. Il 90% dei votanti ritiene che la costruzione di un nuovo Stadio rigenererà l'intero distretto di San Siro e porterà benefici economici alla Città e al quartiere. Grande interesse infine per le sezioni "Nuovo Stadio" e "Progetti" del sito che risultano essere le più approfondite dagli utenti. Il questionario si inserisce nel percorso di confronto, avviato da, con la Città e con i tifosi.