cantavaper la sua, ma le luci allo stadiosembrano ormai destinate a spegnersi presto: sia per i nerazzurri che per il. Le due società meneghine hanno deciso di lavorare in maniera congiunta al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto entro il 2023, che nascerà di fianco allo storico stadio milanese prima dell'abbattimento: questo il destino per San Siro, sarà utilizzato dalle due squadre fino al termine dei lavori per poi essere definitivamente demolito.- Il Milan ha già dato l'ok, manca solo quello dell'Inter per sancire l'addio allo storico stadio costruito nel 1926 dall'allora presidente rossonero Piero Pirelli. Nei piani del duo rossonerazzurro c'è un progetto ambizioso:a poche centinaia di metri dall'attuale ubicazione di San Siro, accanto al quale sorgerà, costi che convincono le due società, ma aprono il dibattito sulle sorti del Meazza.- "L'​abbattimento San Siro può causare malumori in città? Dipende da quale è il progetto". Mantiene una posizione neutrale il sindaco del capoluogo lombardo, ma tifosi di Inter e Milan e non solo si spaccano in due:Anche tanti ex rossoneri e nerazzurri hanno detto la loro sulla vicenda, chi parla di 'colpo al cuore' e chi invece sostiene si tratti di una scelta dolorosa ma necessaria.E voi, che ne pensate? Giusto demolire San Siro o sarebbe meglio preservarlo? DITE LA VOSTRA VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO