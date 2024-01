Nuovo stadio Milan a San Donato: è arrivato il primo ok del Comune

Redazione CM

Il Milan corre verso il nuovo stadio a San Donato Milanese, cittadina alle porte di Milano. Secondo quanto scrive oggi Il Cittadino, ieri sera c'è stato un primo passo ufficiale molto importante per il nuovo impianto rossonero: dalla giunta di Francesco Squeri è arrivato il primo via libera per la realizzazione del futuro stadio del Milan a San Donato Milanese. C'è l'ok alla proposta di variante urbanistica che il Milan, tramite la società SportLifeCity, aveva presentato in municipio lo scorso 27 settembre.



I PROSSIMI PASSI - Quello di ieri sera è stato un primo passo fondamentale che ora darà il via al lungo iter che si dovrebbe completare nell’arco di un paio d’anni con la sottoscrizione dell’Accordo di programma in Regione. La proposta di variante urbanistica è stata necessaria in quanto nell'area San Francesco dove il Milan vuole costruire il suo stadio, fino a pochi mesi fa, era previsto che sorgesse un'arena da 18 mila posti. Dopo l'ok della Giunta, il prossimo passo sarà il via libera al progetto del Consiglio Comunale, che è atteso già nelle prossime settimane. Oggi alle 11.30 si terrà una conferenza stampa in Comune, durante la quale il sindaco Francesco Squeri spiegherà i contenuti del provvedimento e i prossimi sviluppi.



PROGETTO - Nei piani del Milan non c'è solo lo stadio da 72mila posti distribuiti su due anelli: l'impianto sorgerà infatti un "podium", una struttura rialzata dove troveranno posto anche bar, ristoranti, negozi e un residence. Il progetto dei rossoneri prevede poi anche un parco tematico per bambini e famiglie (si parla di Legoland), un auditorium da 3mila posti per spettacoli ed eventi culturali e il Museo del Milan. Sotto il "podium" ci sarà il parcheggio di due piani fuori terra. L’investimento complessivo si aggira intorno al miliardo di euro e l'obiettivo del Diavolo è avere un'area viva sette giorni su sette e non solo quando ci sono le partite.