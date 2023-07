Massimiliano Mistretta, assessore ai lavori pubblici del comune di San Donato, ha parlato a Il Cittadino delle novità sul progetto stadio del Milan nell'area di San Francesco: "Il Milan nell'ultimo mese ha alzato il livello di interesse nei confronti di San Donato: non c'è ancora niente di ufficiale, ma a settembre la società potrebbe presentare un progetto. Intanto i tecnici della squadra hanno mostrato all'amministrazione comunale alcune proiezioni grafiche di come potrebbe diventare il futuro comparto".



MODELLO ALLIANZ ARENA - Il Milan pensa di costruire nell'area San Francesco l’impianto che il club vorrebbe inaugurare nel 2028 o nel 2029, quando festeggerà 130 anni. Sorgerebbe tra l’autostrada A1 e lo svincolo che porta alla tangenziale Est, due delle arterie di grande scorrimento della città e sarebbe la porta della città, il primo grande edificio visto da chi arriva a Milano in auto da Sud. Senza contare che potrebbe essere raggiunto anche con metropolitana e ferrovia. Uno stadio vicino all'autostrada, come quello del Bayern Monaco, l'Allianz Arena, inaugurato nel maggio 2005. Un particolare rilevante per i naming rights, la sponsorizzazione legata al nome.