. Il Milan costruirà il nuovo stadio in una di queste tre aree,, il club deciderà se rimanere a San Siro con l’Inter o trasferire il progetto del nuovo impianto. Come scrive La Gazzetta dello Sport a breve è previsto un incontro tra le delegazioni rossonera e nerazzurra per fare il punto, dopo che il Comune di Milano, prima di Natale, ha approvato il piano per il nuovo San Siro ponendo nuove condizioni stringenti su capienza (70 mila posti), aree verdi (il 50% del progetto), interventi sul quartiere (almeno 40 milioni per riqualificarlo).Il Milan sta ancora studiando la possibilità di costruire lì il nuovo stadio in solitaria,. Oltre all'ipotesi Sesto San Giovanni, sulla superficie dell'ex Falck,, insieme all'opzione San Donato, in zona sud-est. Il Milan ha fretta, non vuole aspettare ed è pronto a puntare sulla prima soluzione disponibile. Mettendo quindi pressione sia sul Comune di Milano sia sull’Inter.L'inter è quasi spalle al muro. Andare a Sesto assieme al Milan oppure scegliere una soluzione propria, a San Siro o altrove. Il club della famiglia Zhang per adesso aspetta: se RedBird proponesse di andare a braccetto anche a Sesto, l’idea verrebbe certamente valutata.