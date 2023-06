Una scelta definitiva, prima possibile. Che dovrebbe arrivare tra giugno e luglio. Il Milan vuole accelerare sul fronte nuovo stadio e come racconta oggi La Gazzetta dello Sport ha due opzioni sul tavolo, una delle due è destinata a diventare realtà: niente Cattedrale a San Siro, niente impianto a La Maura, al momento è corsa a due tra Sesto San Giovanni e San Donato, due città dell'hinterland milanese. Quest'ultima è la favorita perché oggi il Milan pensa di costruire lì l’impianto che il club vorrebbe inaugurare nel 2028 o nel 2029, quando festeggerà 130 anni. Sorgerebbe tra l’autostrada A1 e lo svincolo che porta alla tangenziale Est, due delle arterie di grande scorrimento della città e sarebbe la porta della città, il primo grande edificio visto da chi arriva a Milano in auto da Sud. Senza contare che potrebbe essere raggiunto anche con metropolitana e ferrovia.



MODELLO ALLIANZ ARENA - Uno stadio vicino all'autostrada, come quello del Bayern Monaco, inaugurato nel maggio 2005. Un particolare rilevante per i naming rights, la sponsorizzazione legata al nome. Prendete le due Allianz. Come riporta La Gazzetta dello Sport quella di Monaco viene notata da milioni di automobilisti al mese, quella di Torino durante la settimana non viene vista se non dai residenti a Torino. E questo, sul valore di quella sponsorizzazione, può impattare molto.