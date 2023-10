Il sindaco diMilanese Francescoha parlato a Il Cittadino di Lodi dell'opportunità rappresentata dal progetto per il nuovo stadio del: sono certo che se fosse vivo Enrico Mattei sarebbe favorevole a questo intervento che guarda allo sviluppo del territorio con un progetto di calibro internazionale realizzato da uno dei più importanti studi di architettura al mondo. Nel parco a tema ci sarà anche Legoland”.- “Il Milan per il momento non ha ancora escluso l'eventuale alternativa a Milano e al tempo stesso dobbiamo ancora affrontare la fase istruttoria del progetto a seguito della quale la richiesta di variante dovrà arrivare in consiglio comunale: non ci sono ancora certezze assolute, ma esiste un forte interesse della società che è stato ufficializzato con la consegna della documentazione in Comune da parte di SportLifeCity”.“Dico che le perplessità sono legittime e sono pronto al confronto che sarà basato su documenti e dati reali. Rimango dispiaciuto solo quando vedo divulgare dei dati errati, come l'infondata ipotesi che vengano realizzati 15mila parcheggi nell'area del Parco Sud, quando invece in realtà si parla al massimo di 750 stalli”.“Sono tempi che sul piano tecnico sono congrui con l'iter che affronteremo. Preoccupazioni? Sicuramente sono consapevole del fatto che bisognerà lavorare molto sulla viabilità e sulla mobilità al fine di mitigare gli eventuali disagi. E sotto questo profilo si parla di servizi e di prospettive che non andranno solo a beneficio dei tifosi che si recheranno alle partite, bensì miglioreranno la circolazione del traffico e la qualità del trasporto pubblico con benefici per tutti i cittadini e i pendolari della Sudmilano. Ad esempio nel dialogo che avrò con le ferrovie chiederò innanzitutto di trasformare la fermata dei treni di San Donato in una vera e propria stazione”.