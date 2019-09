A margine della presentazione dei due progetti per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ha dichiarato: "La scelta, tra i due progetti, avverrà nelle prossime settimane. Oggi i progetti sono stati presentati e, come avete sentito, ci sarà l'opportunità per i tifosi di esprimere la loro opinione sulla nostra land page. Raccolti tutti gli elementi, Milan e Inter, si siederanno per decidere. I criteri sono di estetica e funzionalità, e di raccolta delle opinioni dei tifosi".



Sulle Olimpiadi invernali 2026 e influenza sul progetto: "In base alla timeline che ci siamo dati in questo progetto, seguiamo le leggi degli stadi, non pensiamo di arrivare a ridosso delle Olimpiadi senza aver ultimato. Il tema è andare avanti su questo progetto, i tempi di esecuzione sono circa 36 mesi. Ci sono tempi tecnici per arrivare pronti”.



Sulla divisione dei settori: "Siamo ancora in una fase preliminare rispetto al progetto definitivo, nulla è scritto sulla pietra. Sono due idee, poi si faranno le valutazioni del caso".