Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta le indiscrezioni sul progetto di Inter e Milan per un nuovo stadio: "Credo che gli incontri tecnici sono stati fatti tutti e servivano anche a chiarire cosa effettivamente si può costruire e quali sono i limiti - riporta Ansa - Ora attendiamo un progetto concreto. Ho detto e ribadisco: preferirei si lavorasse sullo stadio esistente, ma so benissimo i timori delle 2 squadre, cioè di non poter gestire uno o due campionati con i lavori in corso. Ora c'è solo da aspettare il progetto e solo da loro può arrivare, spero quindi che più che altre speculazioni ci arrivino pezzi di carta. Abbattimento San Siro può causare malumori in città? Dipende da quale è il progetto. A Madrid, l'Atletico fa uno stadio straordinario nuovo e il Real progetta di mettere a posto il Bernabeu".