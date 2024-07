Nuovo stadio Roma, incontro in Campidoglio: presentato il rendering con VIDEO

Ilè stato presentato con un rendering in Campidoglio nel corso della mattinata: "Questo incontro segna un passo significativo nella realizzazione di un impianto che non solo sarà il più innovativo e visionario d’Europa, ma rappresenterà anche un simbolo del nostro impegno verso la squadra, i tifosi e la città, anche in vista dell’importante anniversario nel 2027”, le parole diffuse dalla società giallorossa. Erano presenti

Al termine dell'evento, ha parlato ildella Capitale: “I lavori stanno andando avanti a pieno regime: la Roma sta realizzando i carotaggi (che andranno poi analizzati, ndr) e i sondaggi necessari. Sono fiducioso, mi aspetto che questo lavoro sia il segno di un forte impegno e che tutto sfoci nella presentazione ufficiale del progetto definitivo. Dal lato della Roma vedo grande fermento e i contatti con l’amministrazione sono in corso”."Siamo molto felici di questo progetto, è molto importante per la Roma. Forza Roma”, il breve commento di Friedkin.

- Ancora Gualtieri: "con alcune caratteristiche che faranno felici i tifosi, a partire dalAbbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico e sia stato molto pensato alle caratteristiche di Roma, della sua Storia e quindi uno stadio che si integra con le caratteristiche monumentali e storiche della città. Noi siamo molto soddisfatti non solo per aver visto l'opera architettonica, ma per vedere la procedura per rendere il processo più rapido possibile. Ci saranno tavoli tecnici, ma abbiamo fissato un calendario di lavoro per entrare nella fase operativa di questa bellissima opportunità per la città, perché sarà un luogo da abitare".

- "La presentazione video del progetto ha suscitato una risposta entusiastica, mostrando la visione unica e il design moderno del nuovo stadio. Al centro di questa visione c’è la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d’Europa, che rappresenterà una testimonianza della passione incrollabile dei sostenitori dell’AS Roma.Ryan Friedkin, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto, ha dichiarato: “È stato un onore incontrare oggi il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e presentare la nostra visione per il nuovo stadio. Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per l’AS Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma. La nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande Curva d’Europa, sarà un punto focale potente, che incarna la passione e l’energia dei nostri sostenitori. Con il suo design iconico ispirato all’architettura romana classica e strutture all’avanguardia, lo stadio offrirà un’esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale. In quanto convinti custodi dell’AS Roma, siamo impegnati a creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale”.

impegno per la sostenibilità è in linea con i valori del club e gli obiettivi più ampi della città di Roma, come ricordato dal Sindaco Gualtieri.Entrambe le parti hanno discusso e concordato un piano di lavoro per far avanzare speditamente il progetto, includendo la costituzione di gruppi di lavoro che si concentreranno su vari aspetti dello sviluppo. Questi gruppi garantiranno che il progetto proceda senza intoppi, prestando attenzione agli standard ambientali e al coinvolgimento della comunità.L’AS Roma e la sua leadership sono dedicati a creare un punto di riferimento che non solo migliori l’esperienza dei tifosi, ma contribuisca positivamente alla comunità e all’ambiente. Il nuovo progetto dello stadio è destinato a diventare un simbolo di orgoglio per il club, i suoi tifosi e la città di Roma”.