A margine di un evento organizzato alla Loggia dei mercanti a Milano, per celebrare l'anniversario della Liberazione italiana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di San Siro: "Dal mio punto di vista non cambia molto. Credo che sul futuro dell’Inter e sul controllo dell’Inter mi pare di essere l’unico che chiede solamente di capire. I due club sanno dove sono di casa. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto stadio, ma devo difendere l’interesse pubblico", riporta FcInterNews.it.