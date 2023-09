Il giovane Antonio Nusa, ala norvegese classe 2005 di proprietà del Brugge, ha svelato in un'intervista a TV2 Sport di un'offerta importante arrivata dal Chelsea durante gli ultimi giorni di mercato, rifiutata dal giocatore.



LE PAROLE - "Abbiamo fatto una nuova chiacchierata quando sono arrivati ​​i soldi. Sapevo cosa fare. Erano molti soldi, ma non posso concentrarmi su quello. Voglio riflettere bene sui prossimi passi, trovare ciò che è giusto per me."