NXGN 2024: i 50 migliori talenti under 19 del mondo

Giovani promesse, campioni in rampa di lancio, potenziali fuoriclasse del futuro: anche nel 2024 NXGN torna a celebrare i migliori giocatori under 19 del pianeta. Dopo aver premiato nelle scorse edizioni nomi come Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho o Lena Oberdorf per quanto riguarda il calcio femminile, vi presentiamo i gioielli nati a partire dal 1 gennaio 2005.al loro livello attuale e alle esperienze già accumulate tra i professionisti. Cinque continenti, 17 paesi diversi rappresentati nella lista NXGN 2024: segnatevi questi nomi...