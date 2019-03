"La Juventus e Cristiano Ronaldo staranno lontani dagli Stati Uniti quest'estate". I bianconeri hanno confermato la partecipazione alla prossima edizione della International Champions Cup, torneo che vede impegnate le migliori squadre al mondo nella pausa estiva, ma contrariamente al solito non farà la propria tournée negli USA, bensì in Asia: il tutto per le accuse di stupro che riguardano il campione portoghese, lanciate dall'americana Kathryn Mayorga. Lo spiega l'autorevole New York Times in un articolo nella sua edizione online: "Gli organizzatori del torneo estivo di alto profilo, per le più grandi squadre di club del calcio mondiale, hanno deciso di tenere la Juventus e la sua stella Cristiano Ronaldo lontane dagli Stati Uniti quest'anno (nel corso dell'estate), per eliminare totalmente il rischio che la star portoghese possa essere detenuta dalle autorità come parte dell'indagine sugli stupri a Las Vegas. Mentre la maggior parte delle partite del torneo, si svolgerà negli Stati Uniti, come al solito, - continua il giornale - la Juventus farà parte della versione asiatica dell'evento. Il club bianconero giocherà - molto probabilmente tra Cina e Singapore - contro alcune squadre della Premier League, tra cui Tottenham e Manchester United". CASO STUPRO - Il NY Times spiega i motivi della decisione: "Ronaldo, cinque volte Pallone d'Oro, è alla sua prima stagione nella massima serie italiana dopo che la Juventus ha pagato più di 114 milioni di dollari per acquistarlo dal Real Madrid nello scorso luglio. Solo pochi mesi dopo il suo trasferimento, il dipartimento di polizia di Las Vegas ha annunciato di aver riaperto un'indagine sulle accuse fatte da una donna americana, Kathryn Mayorga, all'indirizzo di Ronaldo, in cui dichiarava di essere stata violentata in una camera d'albergo di Las Vegas nel 2009 e che Ronaldo in seguito le avrebbe pagato 375.000 dollari per comprarne il silenzio". Ronaldo e i suoi avvocati hanno ripetutamente negato l'accusa di stupro e anche la Juventus lo ha difeso, ma questo non basterebbe: "La Juventus ha un accordo pluriennale con la International Champions Cup, organizzata da Relevent Sports di New York. I problemi legali di Ronaldo però, secondo le persone che hanno familiarità con il programma della prossima estate, hanno giocato un ruolo nel plasmare i piani per la partecipazione della Juventus, per un programma che sarà rilasciato la prossima settimana. Un portavoce della Juventus ha aggiunto che "andare ad est", in Asia, è un fatto normale dopo aver trascorso le recenti preseason negli Stati Uniti. [...]".