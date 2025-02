Nzola espulso in Nantes-Lens: lancia il pallone verso l'arbitro, rosso diretto

DAZN France

E' accaduto in Nantes-Lens, match valido per la 23esima giornata del campionato francese, con il centravanti ex Spezia e Fiorentina che non solo non è riuscito a risollevare la squadra ospite, ma l'ha lasciata in dieci. Come?- Alla Beaujoire, casa del Nantes, Nzola è partito dalla panchina ma al 54' il suo allenatore Will Still ha deciso di inserirlo in campo, togliendo l'esterno offensivo Koyalipou. In quel momento i padroni di casa conducevano per 1-0 sul Lens (gol di Leroux) e pochi minuti più tardi (al 60') hanno raddoppiato con il rigore di Simon. Il Lens, però, si è rimesso in carreggiata al 65' grazie a un altro penalty, trasformato da El Aynaoui.

- La partita di Nzola però è durata appena un quarto d'ora, perché al 70' l'ex Fiorentina non ha preso bene un fischio dell'arbitro dell'incontro, Jeremo Brisard: in un impeto di nervosismo, ha preso in mano il pallone lanciandolo in direzione del direttore di gara. Questi, con un movimento del corpo, ha scansato la sfera e non è stato colpito, ma non cancella il gesto dell'attaccante (immagini DAZN France).- Brisard ha estratto il cartellino rosso, sventolandolo in faccia a Nzola. A nulla è servito il rammarico dell'attaccante angolano, costretto a uscire dal campo e a lasciare i compagni in inferiorità numerica. Un dettaglio non da poco, perché il Lens ha incassato un altro gol da Elia con il Nantes che ha vinto 3-1.

- La stagione di Nzola continua a risultare oscillante: 18 presenze in Ligue finora con 6 gol e un assist, ma il Lens continua a gravitare a metà classifica. Per l'ex Fiorentina un'altra soddisfazione: ha realizzato il gol più rapido di questa edizione della Ligue 1, in una partita vinta per 2-0 in casa del Montpellier.