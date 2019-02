Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, parla a So Foot dei suoi primi mesi da giocatore giallorosso: "Sono contento. Avevo bisogno di una nuova sfida perché dopo 3 anni a Siviglia ho sentito di aver bisogno di qualcos’altro. Non è sempre facile, ma avevo bisogno di una sfida come questa per andare avanti".



MAI GIOCATO IN FRANCIA - ""Perché, non potrei farlo un giorno? Sarebbe bello giocare nel mio Paese. Potrebbe anche succedere un giorno".