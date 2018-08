È la giornata di Steven Nzonzi: il neo acquisto della Roma è stato presentato in conferenza stampa alle 13, accompagnato dal ds Monchi. Ecco le principali dichiarazioni:



SUL TIPO DI GIOCATORE - "Sono un centrocampista centrale, recupero palloni e faccio giocare la squadra. Cerco di non perdere palloni, l'obiettivo è di dare il massimo".



SULLA CONDIZIONE FISICA - "Io al top? Spero il primo possibile. Le vacanze sono terminate, sono felice di essere qui. Ho lavorato per essere al top".



SULLA CONCORRENZA CON DE ROSSI - "Sono entrambi ottimi giocatori. Due profili diversi, di esperienza e hanno vinto tanto. Penso anche di poter coesistere con loro. Contro la Danimarca ho giocato insieme a Kanté, vediamo se succederà lo stesso anche con De Rossi. Ho ricoperto tutti i ruoli a centrocampo in carriera, posso anche giocare a due in mezzo. Vedremo se giocheremo assieme o saremo rivali"



SUL SIVIGLIA - "Via dopo il Mondiale? No, lì ho trascorso 3 anni bellissimi ma sentivo fosse il momento di cambiare e per questo sono qui, in un grande club".



SU DOVE PUO' ARRIVARE LA ROMA - "La Roma ha fatto una grande stagione lo scorso ma è giusto cercare sempre di migliorarsi, lavorando duro, e l'obiettivo di qualsiasi grande club è di vincere. Facile a dirsi, più difficile da realizzarsi ma ci proveremo fino in fondo".



SUL NOME - "Il nome è senza apostrofo. A volte la gente lo pronuncia come se ci fosse ma è senza".



SU DI FRANCESCO - "Sono a disposizione dell'allenatore. Il nostro compito è di adattarsi alle necessità della squadra. Al di là dei moduli, conta poi la predisposizione tattica. L'importante è che ci sia una buona comunicazione tra i giocatori in campo".