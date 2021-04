Steven Nzonzi chiuderà a giugno il suo periodo in prestito al Rennes e da contratto avrebbe un altro anno con i giallorossi. In un’intervista a L’Equipe ha detto la sua sulla questione: “Il mio futuro? In questo momento sono nell’oblio totale. Sono in prestito e ho un altro anno di contratto con la Roma. È un club con una situazione un po’ particolare, non so come vedano il mio futuro. Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. Mi trovo bene qui, sono in Francia – ha dichiarato il classe 1988 -. Sono stato molto all’estero e posso dire che il Rennes è un club che funziona molto bene. E io non sono lontano da Parigi, quindi ci sono molte cose positive in questo contesto”. Tiago Pinto cercherà di piazzarlo all’estero, anche se il contratto da 4 milioni netti sarà un ostacolo non da poco. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi rescissione, ma il club dei Friedkin vorrebbe provare a monetizzare la cessione dell’ex campione del mondo.