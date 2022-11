C’è un detto genovese che in lingua italiana suona più o meno così:. Laversa in quella condizione. Penultima in classifica (sei punti in 14 partite),. E ancora,. Mi fermo qui per carità di patria.Sabato al Ferraris (ore 18),(copyright Dejan Stankovic) e della morte, verrebbe perfidamente da aggiungere. Neppure il cambio di panchina ha offerto il quid necessario per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Due punti raccolti in otto gare con Giampaolo (e diversi match condizionati da plateali errori arbitrali) e quattro punti su sei match con Stankovic. Il bilancio aritmetico racconta tutto.L’avvicinamento allo spareggio col Lecce regala altri problemi a Stankovic.Dimissioni congelate in attesa del match di dopodomani. Una sorta di avviso ai suoi calciatori:. Deki seguirà il match col Lecce dalla tribuna. Squalificato per una frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro Massa. In panca il vice Sakic.Il presidente Marcoha provato a disinnescare la “bombetta” lanciata dall’allenatore: “Dichiarazioni rilasciate a caldo,”. Il malessere esiste anche da parte del tecnico che dai suoi ragazzi si attendeva ben di più.le scelte di formazione sono quasi obbligate. Murillo e Ferrari sono acciaccati,. Possibile il ritorno della difesa a quattro con due soli centrali (da scegliere fra i tre di cui sopra), Bereszynski e Augello sulle fasce, centrocampo a quattro (Leris, Rincon, Verre e Djuricic) e in attacco la coppia. Con Gabbiadini e Quagliarella pronti a subentrare.In questo bel quadretto familiare si inserisce la, ingabbiato nel trust creato per soddisfare attraverso la vendita i creditori di due delle società della famiglia Ferrero schiacciate dai debiti., membro della dinastia che governa il paese del Golfo Persico,. La bancadi Ginevra garantirà il(40 milioni), serviranno a ricapitalizzare le casse esangui della società blucerchiata e a finanziare la. Gianluca, presidente in pectore cel nuovo corso, è già al lavoro per reperire i calciatori con i quali tentare la rincorsa alla salvezza.Curiosamente l’establishment genovese dubita della volontà dello sceicco di acquistare la Sampdoria, eppureAveva fatto seguito l’offerta vincolante al trustee(è lui il responsabile legale del club, Massimo Ferrero, sotto processo a Palmi e inibito, è fuori dai giochi) accettata sulla base dei. Dieci giorni fa Vidal aveva risposto dandogli atto degli sforzi fatti per acquisire la Sampdoria con l’augurio di chiudere in fretta il deal.Allo stato. Il sogno che a salvare la Sampdoria dal fallimento sia Edoardo Garrone (il presidente-proprietario che a giugno 2014 regalò la Sampdoria a Massimo Ferrero, finanziandolo con fideiussioni e 64 milioni di cash) è destinato a restare un sogno.