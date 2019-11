Obafemi Martins, attaccante ex Inter ora svincolato, non vuole smetterla col calcio, Queste le parole del nigeriano alla BBC: "Amo ancora molto il calcio e il ritiro è una cosa che non mi passa per la testa. Sono in cerca di una squadra, ho voglia di divertirmi e quando troverò il luogo giusto di certo non sarà difficile farlo". Curiosità: il figlio, Kevin Maussi Maartins, nato a Milano quando il padre giocava per l'Inter, gioca nelle giovanili nerazzurri: 14 anni, nella rosa dell'Under 15 ha segnato 4 gol nelle ultime 3 gare. Aveva iniziato al Milan, poi è in passato in nerazzurro.