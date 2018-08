Empoli a grandi firme quello che sta costruendo il presidente Corsi. Ieri è arrivata la fumata bianca per il terzino sinistro Luca Antonelli (Milan), che si lega ai toscani per i prossimi tre anni. Ai dettagli anche l'acquisto del mediano Acquah dal Torino per 2,5 milioni: nei prossimi giorni potrebbe fare il percorso inverso Krunic che sarebbe sostituito da Bjarnasson. L'Empoli ha trovato l'accordo sull'ingaggio con l'islandese (800mila euro a stagione) e ora deve chiudere con l'Aston Villa.



A proposito di centrocampisti: il Chievo si assicura la mezzala Obi a titolo definitivo dal Torino (contratto triennale).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta difficile il ritorno a Empoli di Luperto dal Napoli: il giovane difensore mancino ha convinto Ancelotti nel pre-campionato e ora potrebbe rinnovare con la società di De Laurentiis.