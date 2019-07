Pedro Obiang vicino al Sassuolo, la conferma arriva dal tecnico del West Ham Manuel Pellegrini: "Probabilmente tornerà in Italia. Gli ho parlato la scorsa stagione, gli avevo detto che ci serviva in squadra e non potevo permettergli di tornare in Italia ma che le cose fossero andate bene avrebbe trovato la porta aperta. Se il West Ham riceverà una buona offerta e lui vorrà andare allora nessun problema, lo rimpiazzeremo".