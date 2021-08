La Juventus, lo scorso anno, non ha conquistato lo scudetto, ma per i bookmaker è la squadra più accreditata a vincere i due trofei nella stagione 2021/22. L’arrivo di Allegri, riporta Agipronews, incide sulle quote che paga 9 volte la posta giocata il ’Doblete’ dei bianconeri. L’unica avversaria, in tal senso, è l’Inter campione d’Italia in carica con la conquista di entrambi i titoli al primo anno di Simone Inzaghi offerti a 12. Per la Juve si deve tornare alla stagione 2017/2018, mentre l’ultima volta che i nerazzurri si sono imposti in Serie A e nella coppa nazionale riguarda l’anno del Triplete di Mourinho. Più lontane le altre; inseguono da lontano Atalanta e Milan, rispettivamente quotate 40 e 50 mentre ancora meno possibilità sono riservate al double firmato Mourinho, con la Roma che vale 66 volte la posta, e quello a firma Spalletti, con il Napoli in quota a 75. Serve un miracolo sportivo, invece, alla Lazio di Sarri con la doppietta dei biancocelesti a quota 225.