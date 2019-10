Seguito con interesse dalla Juventus, Thomas Meunier potrebbe restare al PSG. In scadenza al termine della stagione, il difensore belga parla a La Dernière Heure del possibile rinnovo: "Quando Antero Henrique era ds abbiamo avuto dei contatti, delle telefonate ma nulla è arrivato sul tavolo. È arrivato Leonardo e ora gioco. Prende informazioni, tiene il controllo della situazione e il suo modo di fare è positivo. Non sono in conflitto con il club, sto cercando un prolungamento. Privilegiare i soldi e approfittare del mio status da svincolato? Se prolungo con il PSG, avrò comunque il miglior contratto della mia carriera perché negozierei con il PSG come se fossi libero. In un altro club o qui, non cambierà nulla dal punto di vista economico. Sarà solo una questione di feeling".