Corteggiato anche dal Milan, il giovane difensore del Lens Loic Badé parla della propria situazione. "Sto molto bene a Lens e sono orgoglioso di quello che faccio. Cambiare club in pieno inverno è più perturbante di qualsiasi altra cosa. Sono già in Ligue 1. Essere osservati non è fine a se stesso. E poi a gennaio non c'era nulla di concreto. Sto cercando di non staccare la testa, vivo a fondo questa stagione. Poi, tutto può succedere. Come restare un'altra stagione, non ci penso ancora", riporta L'Equipe.