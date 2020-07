Nel mirino del Milan per la prossima stagione, il terzino del PSV Denzel Dumfries ha parlato del proprio futuro a Fox Sports: "Non me ne occupo io, dico davvero. Sono completamente concentrato sul PSV. Poi vedrò quali saranno le mie opzioni e le valuterò, ma ora penso solo al PSV e sono orgoglioso di essere un suo giocatore. Non posso dire che resterò al 100%, certamente può esserci un bel club, poi devi vedere cosa vuoi e cosa ti senti. Sento la fiducia del PSV, poi penseremo insieme quello che è meglio per me. Loro esprimono molta fiducia nei miei confronti per farmi rimanere un'altra stagione, ma guarderò alle opzioni".