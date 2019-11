Sul bomber del Salisburgo, il norvegese Haaland, si fa sempre più folta la concorrenza. Non solo le squadre italiane come Napoli e Juventus: in seguito si sono interessate anche Real e Barcellona. Adesso stanno suonando anche le sirene inglesi. L'ultima notizia su di lui lascia immaginari possibili scenari di mercato per la giovane punta.



La bomba di mercato è stata lanciata in Inghilterra da David Ornstein, giornalista di "The Athletic": Alf-Inge Haaland, papà dell'attaccante che finora ha realizzato 26 gol in stagione, avrebbe infatti visitato il centro sportivo del Manchester United e incontrato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils e grandissimo estimatore del bomber norvegese. Tanto da inviare Simon Wells, suo fidato scout, a visionarlo precedentemente durante le ultime partite in Champions League degli austriaci.